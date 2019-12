Les Bleus butent sur la Norvège

Le réveil de Johannes Boe a été fatal à l'équipe de France. Pour le premier relais messieurs de la saison, les Norvégiens se sont imposés devant la France (+32") et l'Italie (+1'27), grâce à un dernier relais de feu du détenteur du gros globe. Malgré une performance presque parfaite sur le pas de tir, Martin Fourcade a été surclassé en ski par le cadet des frères Boe. C'est tout de même un nouveau podium pour les Tricolores à Ostersund après leur quadruplé historique sur l'Individuel cette semaine.

Le duel franco-norvégien tant attendu a bien eu lieu. Ou plutôt le duel Fourcade-Boe. A Ostersund, il s'agissait de la première confrontation directe entre les deux monstres de la discipline depuis bien longtemps. Après une saison ratée de la part du Catalan et ultra dominée par le cadet de la fratrie Boe, les deux biathlètes avaient enfin l'occasion de se jauger au plus près l'un de l'autre.

Mais sur ce format court, le suspense ne tenait qu'au résultat sur le pas de tir des deux hommes, tant la glisse du Norvégien ne laissait rien espérer au septuple vainqueur du gros globe. Irréprochable face aux cibles (10/10), Martin Fourcade n'a cessé de perdre du terrain à ski sur son rival, déjà crédité de 11 secondes d'avance au passage du dernier relais. A l'abri après un dernier tir nécessitant une seule pioche, Johannes Boe n'a pas eu à forcer son talent pour faire passer son écart sur le Français de 8 secondes après le debout à plus de 32 à l'arrivée.

Vidéo - La Norvège intouchable, Fourcade emmène les Bleus à la 2e place : les meilleurs moments du relais 03:20

Les frères Boe à la baguette

Mais avant d'en arriver à ce mano à mano entre les deux plus grands biathlètes de la dernière décennie, la Norvège avait pourtant mal lancé son relais. Le jeune Johannes Dale distancé en 5e position à la fin de son exercice, Erlend Bjoentegaard et (surtout) Tarjei Boe se sont attelés à remettre les numéros 1 mondiaux dans la course. L'aîné des Boe a d'ailleurs était sans pitié pour son adversaire suédois, Martin Ponsiluoma, alors en tête dans le 3e relais.

Seuls les Français, par l'intermédiaire de Simon Desthieux, étaient alors en chasse à quelques secondes de l'ancien vainqueur de la Coupe du monde. Mais l'expérience a parlé et permis à Tarjei Boe de lancer son frangin avec un petit matelas qui s'est finalement avéré suffisant. Derrière, un trio composé de l'Italie, la Russie et la Suède a longtemps joué la troisième place. C'est finalement Dominik Windisch qui a offert la dernière marche du podium aux Transalpins.

Le quadruplé historique réalisé par les Bleus mercredi sur l'Individuel ne s'est donc pas concrétisé en équipe. Dimanche (15h30), ce sera au tour des Françaises de prouver que leurs première (J. Braisaz) et 3e (J. Simon) places sur l'Individuel peut donner à rêver sur le relais féminin. Pour les hommes, il faudra attendre la prochaine étape de Coupe du monde à Hochfilzen (AUT) dès le jeudi 12 décembre.