Drôle d’entrée en matière. Martin Fourcade a débuté sa saison individuelle par une cinquième place aussi décevante, à l’aune de son palmarès, que susceptible de lui donner confiance en l’avenir, dimanche à Östersund. Le Français de 31 ans, septuple vainqueur du gros globe de cristal et détrôné lors du dernier exercice par le vainqueur du jour, Johannes Boe, a renforcé ce paradoxe au micro de la chaîne L’Equipe.

"Je suis à la fois très déçu et très heureux, c’est compliqué de trancher, a déclaré Fourcade, auteur de deux fautes au tir debout, après un 5/5 au couché. Je suis forcément déçu du résultat et de ce tir debout qui me coûte cher et heureux parce que même après ces deux tours, je prenais du plaisir sur la piste à essayer d’être offensif, d’aller de l’avant." Et il n’a pas fait qu’essayer de performer. Crédité du deuxième temps de ski, à seulement 1"5 de son grand rival norvégien, Fourcade a rassuré sur sa forme.

Mais il ne semblait pas très inquiet au sujet de sa condition physique. C’est dans la tête qu’il a marqué des points, après une saison passée à courir derrière l’envie. "Au niveau de l’état de l’esprit et de l’attitude c’est vraiment super, a ainsi martelé Fourcade, ce dimanche en Suède. Je prends du plaisir, je suis dans une bonne dynamique."

" J'ai envie de surfer sur cet état d’esprit de jeunesse retrouvée "

Ce relatif échec initial pourrait tuer dans l’œuf la spirale positive qu’il soupçonne. Mais Fourcade est confiant quant à sa capacité à ne pas le ressasser. Il estime avoir suffisamment d’expérience pour éviter cet écueil : "Des courses de Coupe du monde j’en ai gagné, j’en ai perdu… aujourd’hui c’est une de perdue." Rien de plus.

Fourcade sait, aussi, qu’il n’aura peut-être pas des jambes aussi bonnes toute la saison. Ni le même élan, inhérent à l’entame d’une campagne placée sous le sceau de la reconquête : "Il y aura des courses plus difficiles cet hiver, j’en ai conscience." Mais il sort résolument optimiste de ce premier round, vécu comme une cure de jouvence : "J’ai envie de surfer sur cet état d’esprit de jeunesse retrouvée". A commencer par mercredi, où les 20 km de l’individuel donneront une idée encore plus précise de la hiérarchie sur les skis.