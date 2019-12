Malgré une erreur sur son tir couché, Johannes Boe est reparti, à Ostersund (SUE), sur les mêmes bases que l'année dernière. Un 9/10 au final et le premier temps de ski qui permettent au Norvégien de s'imposer en patron sur le premier sprint de la saison, devant son frère Tarjei (2e, +19") et la surprise russe Matvey Eliseev (3e, +19"9). Le duel tant attendu avec Martin Fourcade a eu lieu un moment, mais le Français, totalement retrouvé sur ses skis avec le 2e temps, a craqué sur son tir debout en mettant deux balles à côté des cibles. Il a tout de même terminé la course à la 5e place au général et a rassuré sur son état de forme avant l'individuel de mercredi.

Il a d'ores et déjà prévenu, la saison 2019-2020 ne sera pas une saison comme les autres pour Johannes Boe. Le Norvégien, qui règne désormais sur le biathlon mondial depuis son premier gros globe obtenu l'année dernière, attend un enfant. Le cadet de la fratrie Boe a, en conséquence, annoncé qu'il ferait l'impasse sur plusieurs étapes de la Coupe du monde pour s'occuper de son nouveau-né. Mais cette absence anticipée n'a en rien entamé son désir de victoire.

Vidéo - Impérial sur les skis, Boe a (déjà) mis tout le monde d'accord : le résumé de sa victoire en vidéo 02:59

Une nouvelle fois impérial sur les skis, avec le temps de référence en glisse, il a maîtrisé son sujet quasiment de bout en bout. Hormis une petite cible manquée au couché, qui a un temps permis d'espérer un duel avec Martin Fourcade, sa course a été parfaite. Tout s'est joué lors du tir debout où le Norvégien s'est retrouvé directement face au Français. Un duel épique pour les deux concurrents partis l'un derrière l'autre, durant lequel le Catalan a craqué face à la pression mise par Boe. Deux cibles manquées qui ont éteint les espoirs de retour victorieux de Fourcade après une saison passée décevante.

Fourcade rassurant, des Français décevants

Ostersund représentait pour lui le premier vrai test de la saison déjà qualifiée de "reconquête". Depuis son changement d'entraîneur l'an dernier, avec l'arrivée de Vincent Vittoz, et une saison à côté de ses skis, Martin Fourcade était de retour sur ce sprint pour concurrencer directement Johannes Boe et retrouver sa couronne. Et malgré une 5e place (8/10), l'ancien numéro 1 mondial a rassuré. La plus grosse inquiétude pesait sur son état de forme après une saison avec des temps de ski indignes de son statut. Mais Ostersund lui a permis d'établir le 2e chrono de glisse derrière Boe. Un indicateur très encourageant, d'autant plus que son seul écueil a été de prendre trop de temps sur ses tirs (23sec de perdues, 55e temps) et de manquer évidemment deux cibles au debout.

Du côté des autres tricolores, Emilien Jacquelin (10e), Quentin Fillon Maillet (11e), Simon Desthieux (14e) et Antonin Guigonnat (21e) ont tous commis deux erreurs au tir, alors que les trois derniers peuvent nourrir de réels espoirs de bien figurer au classement général de la Coupe du monde, au regard de leur dernière saison. Jacquelin, lui, a surpris en engrangeant un Top 10 représentatif de sa grosse évolution par rapport à l'an passé. Le petit nouveau, Fabien Claude, a bien réussi son entrée dans la cour des grands, en se classant 20e avec trois cibles manquées. De bon augure pour la suite de la saison.

Le prochain rendez-vous aura lieu mercredi à 16h15 toujours sur la neige d'Ostersund pour l'individuel 20km. Une nouvelle chance pour Martin Fourcade de se rapprocher au plus près de son meilleur ennemi, Johannes Boe.