Pour la première fois depuis 2007, l'équipe de France attaquera ce samedi la Coupe du monde de biathlon sans pouvoir compter sur Martin Fourcade, quintuple (et peut-être bientôt sextuple) champion olympique, l'homme aux 11 titres mondiaux (en solo), 7 gros globes (+ 26 petits) et 83 victoires en Coupe du monde. Un vide majeur, d'autant que le Catalan n'était pas qu'une machine à gagner. "Cela va être différent, estimait Simon Desthieux en mai dernier pour SkiChrono. Martin était fédérateur, il amenait beaucoup..." D'où une absence des plus douloureuses à la reprise des entraînements. "En mai ou en juillet, je ressentais un vrai manque, avouait Emilien Jacquelin pour NordicMag. On pouvait presque parler de deuil. Le fait d'avoir pu côtoyer Martin tous les jours à l'entraînement pour m'aider à me développer et, d'un coup, me retrouver tout seul a été quelque chose de nouveau". Mais le temps a passé, le groupe France s'est retrouvé et envisage finalement la suite sans trop d'appréhension.

Vancouver 2010 Ustyugov fait appel de sa suspension pour dopage, Fourcade toujours dans l'expectative 18/11/2020 À 13:05

"On ne part pas de l'inconnu, expliquait Quentin Fillon-Maillet sur SkiChrono. On n'a pas perdu notre talent et on sait où l'on va. On a trouvé notre fonctionnement sans Martin. Tout le monde a su trouver sa place et notre groupe fonctionne très bien ensemble". Un constat totalement validé par Emilien Jacquelin. "La vie sans Martin a été plus compliquée quand j'étais sur Villard-de-Lans mais, en groupe, ça ne change pas beaucoup de choses, avouait le champion du monde de poursuite pour NordicMag. L'envie de progresser collectivement est toujours là. C'était plus un manque personnel. Je peux dire que j'ai tourné la page Martin, il faut savoir avancer et continuer..." Continuer à briller, déjà, continuer à gagner, surtout. L'an dernier, ils étaient trois à s'être imposés (Fourcade, Jacquelin et Fillon-Maillet), auxquels il faut rajouter les trois podiums de Simon Desthieux, 4e et 6e du général ces deux dernières saisons, et celui de Fabien Claude. En 2019, Antonin Guigonnat en avait lui accroché quatre.

Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet Crédit: Getty Images

"Quentin avait à cœur de reprendre le flambeau"

Mais le rôle de remplaçant, en tant que leader, du Catalan, semble dévolu à Quentin Fillon-Maillet, compte tenu de son ancienneté (il débute sa 8e saison en Coupe du monde, seul Desthieux en compte autant) et, surtout, de ses résultats. "Il y a un leadership sportif sur lequel je souhaite m'imposer en tant que meilleur français l'hiver prochain", avouait en mai dernier dans une visio-conférence le vice-champion du monde de sprint et de la mass-start. Mais il y a la cohésion d'équipe qui est aussi importante. Par exemple, j'essaye de donner le maximum d'informations aux plus jeunes et eux peuvent aussi me donner certaines pistes de travail ". Un changement de statut en interne dont sont parfaitement conscients ses compagnons. "On sait que Quentin avait à cœur de reprendre ce flambeau de leader du groupe, témoignait Jacquelin. Cela faisait plusieurs années qu'il côtoyait le niveau de Martin et je pense que ça lui fait bien d'assumer ce rôle, il s'y sent bien. Sincèrement, c'est le plus fort du groupe ". De quoi changer la dynamique entre les biathlètes ? Pas vraiment

"Globalement, personne n'a changé et, encore une fois, l'ambiance est très bonne ", résume le champion du monde de poursuite. Idéal pour viser très haut. Sur le podium du général de la Coupe du monde ces deux dernières années, Quentin Fillon-Maillet a clairement annoncé viser le gros globe cette saison. "Essayer de devenir le meilleur biathlète du monde, c'est un petit objectif, assurait-il au micro de Canal+. Et puis les Mondiaux aussi. Je fais deux fois troisième il y a deux ans, deux fois deuxième l'an passé… J'espère faire deux fois premier cette fois ". Et, dans son sillage, c'est toute l'équipe de France qui se veut ambitieuse au moment d'entamer cette saison 2020-2021. "Tout le monde a les armes pour faire une saison aussi bonne, voire meilleure que l'an dernier, explique Jacquelin. On se tire tous vers le haut. Je ne vois pas de limites à notre progression d'autant qu'on reste un groupe jeune ".

Simon Desthieux (2e), Martin Fourcade (1er) et Quentin Fillon Maillet (3e), sur le podium de l'individuel d'Östersund - 04/12/2019 Crédit: Getty Images

"Les Français semblent plus gentils (que Fourcade)"

Encore faudrait-il pour cela battre Johannes Boe, immense favori encore de cette saison. "Quentin est très fort et a les capacités pour venir titiller Johannes, poursuit le tenant du globe de la poursuite. De ce que j'ai vu sur l'ensemble de la préparation, il gagne en maturité et en régularité ". Pas de quoi inquiéter pour autant le double tenant du gros globe. "Je pense que je ne retrouverai jamais un rival aussi fort que Martin Fourcade, avoue le Norvégien. J'espère que je pourrai faire de belles batailles avec les autres Français mais, pour le moment, ils semblent plus gentils ". Si les Tricolores avaient encore besoin de motivation, les voilà servis. Reste à répondre sur les skis, dès ce week-end, à Kontiolahti, où Martin Fourcade est l'unique Français à s'être imposé depuis 2007. Pour débuter sa succession, un succès y serait symbolique. Et un formidable point de départ.

Emilien Jacquelin (France) - Johannes Boe (Norway) - Quentin Fillon Maillet (France) Crédit: Getty Images

Biathlon 5/10 et préparation compliquée : Boe dans le brouillard ou derrière un écran de fumée ? 10/11/2020 À 07:09