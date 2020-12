Déjà trois courses, et toujours pas de podium. Contrairement à la bonne habitude qu’avait prise l’équipe de France de biathlon depuis plusieurs saisons, aucun Tricolore masculin n’est encore monté sur la boîte depuis la reprise de la Coupe du monde le week-end dernier. Pis, ses deux leaders, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin, ont peut-être déjà abandonné tout espoir de Gros globe pour le premier, et de podium au classement général pour le second.

Ce jeudi, le sprint de Kontiolahti a une nouvelle fois permis d’illustrer les difficultés des Bleus en l’absence de leur chef de file de la dernière décennie, Martin Fourcade. Certes, Fabien Claude (11e), Simon Desthieux (12e) et Antonin Guigonnat (21e) ont limité la casse. Mais que penser des 30e et 39e positions de Fillon Maillet et Jacquelin, tous deux coupables d’un triste bilan sur le pas de tir (7/10) ? L’envie est évidemment présente, mais la concrétisation en termes de résultats tarde à se dévoiler.

Kontiolahti Chevalier-Bouchet, couffin de victoires IL Y A 15 HEURES

Réservez votre siège et ne manquez le plus grand événement sportif de l'année 2021 à Tokyo ! Profitez de notre offre Black Friday !

Supplantés par la Norvège

A titre de comparaison, au même moment la saison dernière, c’est-à-dire après un individuel et deux sprints disputés, les Bleus affichaient déjà quatre podiums, dont une victoire. Quentin Fillon Maillet avait accroché une troisième place à Ostersund, Simon Desthieux deux deuxièmes places également en Suède et à Hochfilzen, et la première victoire était revenue comme très souvent à Martin Fourcade.

Pourtant, le départ du Catalan à la retraite ne paraissait pas être une catastrophe collective au vu du bilan tricolore la saison dernière. Avec quatre membres de l’équipe de Vincent Vittoz dans les six premiers du classement général de la Coupe du monde, les Français surclassaient la Norvège et le reste des nations. Mais cette année, il y a retard à l’allumage et ce sont bien les Scandinaves qui trustent le top 10, avec quatre hommes présents.

Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet à Pyeongchang Crédit: Getty Images

"Des erreurs bêtes"

J’ai un manque de sensations sur le tir debout, a exprimé Emilien Jacquelin, au micro de La Chaîne L’Equipe, après sa course ratée. Ça fait mal mais il faut savoir prendre son mal en patience et essayer de directement tourner la page et de voir plus loin. Mais je vais essayer de travailler et ne pas faire comme chaque année où une contre-performance m’affecte trop longtemps.” Troisième du dernier général, juste derrière Fourcade, Quentin Fillon Maillet, désigné pour reprendre le flambeau, commence à entrevoir du mieux après une première manche à Kontiolahti bien en deçà de ses espérances le week-end dernier. “Par rapport à dimanche, je me sens beaucoup mieux. Je me rassure bien par rapport au temps de ski. Je vais pouvoir corriger le tir.” C’est justement face aux cibles que le Français a sombré.

Arrivé sur son debout face à Tarjei Boe, le Jurassien a avoué par la suite s’être fait “prendre au jeu” en voulant tirer aussi vite que le Norvégien. Ce duel dans la course l’a fait sortir de sa concentration, entraînant deux fautes “bêtes” et sa perte. Déjà repoussé à la huitième place au général à 70 points de Johannes Boe, "QFM" a usé ses jokers avant même la troisième manche de la saison. Samedi, sur la poursuite, il ne pourra que tenter une impensable remontée, sous peine de voir le Norvégien s’envoler, sans espoirs de retour.

Kontiolahti Un podium dès sa troisième course : l'acte de naissance de la promesse Elvira Oeberg IL Y A 17 HEURES