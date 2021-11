Une belle réaction pour les Françaises ce dimanche à Ostersünd. Après la grosse désillusion d’ensemble sur l’individuel disputé la veille, elles ont parfaitement réagi avec des tirs beaucoup plus performants. Elles sont trois dans le Top 15. Mention spéciale à Anaïs Chevalier-Bouchet. Grâce à son sans faute, elle s’est offert son premier podium de la saison. Avec une excellente deuxième place, à onze secondes de la Suédoise Hanna Oeberg, plus rapide sur les skis.

Partie avec le dossard 8, Anaïs Chevalier-Bouchet a tout de suite été dans le rythme. Avec son tir solide, elle s’est retrouvée quatrième après le premier tour. A l’issue du tir debout, la Tricolore s’est ensuite installée au deuxième rang, qu’elle a pu conserver jusque sur la ligne d’arrivée. Car elle a préservé quatre petites secondes d’avance sur Marte Olsbu Roeiseland, plus rapide sur la piste mais auteur d’une petite faute au debout. Mais elle n’a rien pu faire face à Hanna Oeberg qui a fortement accéléré à partir du deuxième tour.

Trois Françaises dans le Top 15

Anaïs Chevalier-Bouchet n’a pas été la seule Française à se mettre en évidence sur ce premier sprint de la saison. Avec le dossard 1 sur le dos, sans point de repère sur la piste donc, Justine Braisaz-Bouchet a réussi un beau 9 sur 10 au tir pour une sixième place prometteuse à l’arrivée. Anaïs Bescond, qui avait obtenu le meilleur résultat tricolore la veille avec une modeste 28ème place, termine, cette fois-ci, treizième de ce sprint, avec une seule faute sur le pas de tir.

Julia Simon et Chloé Chevalier ont, en revanche, connu quelques difficultés. Elles ont, toutes les deux, manqué trois cibles. Compromettant leurs chances de finir bien placées. Elles devront respectivement se contenter d’une 34e et d’une 53e place sur la ligne. Vainqueure de l’individuel la veille, la tchèque Marketa Davidova n’a pu faire mieux que le 15e temps final de cette course. Ce qui l’oblige à partager sa première place au classement général avec la Biélorusse Dzinara Alimbekava, quatrième des deux courses disputées lors de ce premier week-end de compétition.

