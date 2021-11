Une confirmation, des surprises et déjà des gros craquages. Ostersund et son pas de tir venteux n'ont pas usurpé leur réputation. Malheureusement, les Françaises n'ont pas fait exception, bien au contraire, au milieu des nombreuses fautes sur le pas de tir suédois. Championne du monde en titre de la spécialité, Marketa Davidova (République tchèque) a honoré son rang et réalisé un tir parfait samedi pour emporter l'Individuel d'ouverture de la saison 2021-2022. Un troisième succès en carrière ravi devant Lisa Theresa Hauser (Autriche, + 1'17'') et Denise Hermann (+ 1'23''). Tenante du gros globe, Tiril Eckhoff n'a pas fait mieux qu'un 15/20 face aux cibles. Pas mieux côté tricolore, avec Anaïs Bescond et son 16/20 comme meilleur performance du jour.

Si on attendait trois nations sur le podium du jour, on aurait imaginé sans grande fantaisie un trio dans le désordre Suède-Norvège-France. La Suède, surmotivée à l'idée de performer devant des tribunes garnies (enfin !), la Norvège pour son duo Eckhoff-Roeiseland au-dessus du lot l'an passé, et la France pour l'historique de Justine Braizaz-Bouchet sur le site scandinave (victorieuse du dernier individuel disputé sur cette piste en 2019). Mais les caprices d'Eole en ont décidé autrement. Partie avec le dossard 3, Tiril Eckhoff n'a jamais semblé dans le ton sur le pas de tir, lâchant une balle à chaque passage, et même une seconde sur le dernier debout (30e avec un 15/20). Pour trouver trace de la première Norvégienne, il faut descendre au 10e rang pour y trouver Marte Olsbu Roeiseland (17/20), peu en verve aussi face aux cibles.

Le calvaire des Bleues

Côté tricolore, la débâcle est d'un tout autre calibre. Anaïs Bescond (16/20) a sauvé les meubles (28e), dix places devant Justine Braizaz-Bouchet (38e avec un 15/20). Derrière, Chloé Chevalier (48e, 15/20), Anaïs Chevalier-Bouchet (52e, 15/20) et surtout Julia Simon (72e, 14/20) ont manqué les points dans les grandes largeurs. Sur les spatules, en revanche, ça a été plus intéressant avec les 4e et 6e temps de ski pour Braizaz-Bouchet et Bescond. Preuve en est que la forme est là.

Le constat s'applique sans ambages aux sœurs Oeberg, porte-étendards des espoirs locaux. Supersoniques sur la piste (1er temps de ski pour Elvira, 3e chrono pour Hanna), les deux soeurs ont accusé les mêmes maux, incapables de blanchir les cibles. A l'arrivée, c'est la cadette qui s'en est le mieux sortie (18e, 15/20), loin devant Hanna Oeberg, pourtant auréolée d'une couronne olympique et mondiale dans la discipline (74e, 13/20). Petite curiosité du jour, la transfuge du ski de fond Stina Nilsson a été plus habile face aux cibles (43e, 16/20), insuffisant toutefois pour entrer dans les points.

Davidova confirme, les Suédoises supersoniques mais imprécises

Bien qu'éclipsée par l'horizon des Jeux de Pékin, la Coupe du monde 2021-2022 nous promet donc une bataille très ouverte pour la conquête du gros globe. 11e du général l'an passé, Marketa Davidova (24 ans) semble bien partie pour se mêler à la lutte, où impasses et jeux de dupes fleuriront la saison hivernale. Victorieuse sur un format de tireuse, elle qui a signé ses premiers coups d'éclats sur la piste vient peut-être de changer de dimension. A confirmer.

