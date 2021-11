Non, Sturla Laegreid n'a rien perdu de son tir. Diminué physiquement et en retrait sur la piste d'Ostersund (Suède), Sturla Holm Laegreid (Norvège) a réédité sa performance de l'an dernier en enlevant le premier individuel de la saison, samedi. Le tenant du globe de la spécialité a réalisé un nouveau 20/20 pour devancer son inoxydable compatriote Tarjei Boe (2e, 18/20) et Simon Desthieux (3e, 18/20), respectivement battus de 59" et 1'00".

Le Tricolore s'est immiscé entre quatre Norvégiens puisque Johannes Boe (5e, 18/20) et Sivert Bakken (6e, 20/20) ont un temps laissé croire à un quadruplé pour la nation reine du biathlon. Cela a été plus compliqué pour les leaders du clan français malgré les bons temps de ski de Quentin Fillon Maillet (3 fautes) et d'Emilien Jacquelin (6 fautes).

Un sourire bleu, mais des leaders en retrait

Il était le dernier à s'élancer côté Bleus (dossard 57), celui dont on ne sait jamais déchiffrer les ambitions. Simon Desthieux n'est pourtant pas un inconnu sur cette piste suédoise si exigeante. Rappelez-vous, c'était lui le dauphin de Martin Fourcade lors de l'irréel quadruplé français à Ostersund en 2019. Une deuxième place qui ne lui a donc échappé aujourd'hui que pour une petite seconde au profit de Tarjei Boe.

Desthieux est même passé près de la gagne, s'il n'avait pas laissé échapper la balle de trop sur le dernier debout (4/5). A l'arrivée, le passionné de jardinage peut se satisfaire d'un premier podium et d'une vitesse de déplacement déjà au rendez-vous (5e temps de ski).

Des prédispositions physiques déjà mises en évidence à Sjusjoen (Norvège) et confirmées sur le site scandinave avec le meilleur temps de ski pour Emilien Jacquelin (35e, 14/20), le 3e temps pour Fabien Claude (11e, 16/20) et le 7e temps pour Quentin Fillon Maillet (8e, 17/20). Le premier cité, malgré une préparation tronquée par une blessure au poignet, a passé un cap sur les skis. Ne manque plus qu'à corriger les approximations sur le pas de tir, même si les conditions piégeuses du jour n'ont rien arrangé.

La Norvège en force, Johannes Boe en gestion

L'encadrement tricolore n'a pas de temps à perdre car le rival norvégien est déjà lancé vers des sommets très élevés. Hormis la démonstration de maîtrise de Sturla Laegreid (24 ans), Tarjei Boe a répondu présent avec notamment le 6e temps de ski du jour. L'aîné de la fratrie Boe a devancé son cadet sur la piste, seulement 10e temps de ski.

Malade et affaibli depuis le milieu du mois, Johannes Boe n'a pas surjoué sur la piste et a assuré face aux cibles (18/20) pour s'adjuger cette 5e place. Le triple tenant du gros globe clame à qui veut l'entendre que son objectif principal demeure les Jeux de Pékin, prévus en février.

Symbole de la forme norvégienne, Sivert Bakken a étalé toute sa maîtrise des éléments pour s'offrir son meilleur résultat en carrière en Coupe du monde, à une petite seconde du leader des "Norge". Un roi qui peut redouter une concurrence féroce drapée du même oriflamme. Sturla Laegreid s'est fait un malin plaisir à le lui rappeler ce samedi.

