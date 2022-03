Nouveau raté pour les Bleues, Oeberg puissance quatre. Les sites changent mais les difficultés au tir des Françaises persistent. Sur la piste d’Otepää (Estonie), seule Justine Braisaz-Bouchet (7e, 17/20) a accroché le top 10, à 15 secondes d’Elvira Oeberg, victorieuse pour la quatrième fois cette saison. La Suédoise a assommé le groupe de tête d’une mine placée sur les premiers pourcentages de la dernière boucle. Suffisant pour que la cadette des sœurs Oeberg s’impose devant Denise Herrmann (Allemagne, 18/20), deuxième, et Marte Olsbu Roeiseland (Norvège, 19/20), troisième. A la lutte pour le globe de la mass start, Julia Simon s'est sabordée et a tout perdu (29e, 15/20).

Le cauchemar de Simon

Ce week-end sous la végétation estonienne a décidément été à l’image de la saison des Bleues. Capables de coups d’éclats, comme avec Julia Simon sur le sprint vendredi, mais aussi de gros ratés, les Tricolores ont presque habitué les observateurs aux montagnes russes. Partie pour rendre la vie dure à Dorothea Wierer en vue du globe de la spécialité, la biathlète des Saisies a complètement flanché face aux cibles, vivant un véritable cauchemar au fil des tours (29e, 15/20). La tête et les jambes aux abonnées absentes, Simon s’est laissé traîner jusqu’à la ligne, près de cinq minutes après la lauréate du jour.

L’occasion était pourtant si belle. Après une première moitié de course prometteuse, dossard rouge sur le dos, Wierer s’est crispée et a commencé à entrouvrir la porte (21e, 17/20). Une frilosité sur les tapis que n’ont pas reniée Anaïs Bescond (15/20) et Anaïs Chevalier-Bouchet (16/20). La Jurassienne semblait en forme et bien décidée à scorer en cette fin d’exercice, mais la maladresse est passée par là. Seule satisfaction de la journée côté Bleues, la dernière boucle de folie de Justine Braisaz-Bouchet, 7e au finish, malgré un score moyen face aux cibles (17/20).

Oeberg peut encore croire au gros globe

Sous un soleil blanc et un vent timide, la performance allait forcément passer par un tir parfait, ou presque. Privée de podium depuis la fin des Jeux, Elvira Oeberg (19/20) a conjugué avec brio ski rapide et tir précis. Un enchaînement souvent gagnant que la Suédoise attendait depuis un moment en Coupe du monde. En enlevant sa deuxième mass start de la saison (son quatrième succès de l’exercice), la cadette des sœurs Oeberg s’est replacée à trois petites longueurs de Wierer au classement de la spécialité.

Plus important encore, la Scandinave aura l’occasion de croire (un peu) à une remontée fantastique dans la lutte pour le gros globe. Avec 82 points de retard sur Marte Olsbu Roeiseland, troisième samedi derrière Denise Herrmann, Elvira Oeberg peut encore priver sa rivale d’un sacre annoncé à domicile, sur le site mythique d’Oslo-Holmenkollen. Trois courses, 180 points en jeu, le rendez-vous est pris.