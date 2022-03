Les Norvégiens sont décidément imbattables. Après la victoire sur le relais mixte, Sturla Laegreid et Marte Olsbu Roeiseland ont offert le doublé à la Norvège au terme d’un relais mixte simple parfaitement maîtrisé. Trop imprécis derrière la carabine, Antonin Guigonnat et Anaïs Chevalier-Bouchet ne monteront pas sur le podium. Ils ont été devancés par la Suède, encore deuxième, et l’Allemagne. Finalement, sur les deux relais du jour, le top 4 aura été identique. La Norvège devant, la Suède derrière et une alternance entre la France et l’Allemagne à la troisième et quatrième place.

Une seule pioche en huit tirs. C’est le résultat exceptionnel de la Norvège qui n’aura donc laissé aucune chance aux autres nations sur ce relais mixte simple. Avec des tours de piste de seulement 1,5 km, reprendre du temps est compliqué. Alors les pioches coûtent encore plus cher. Et, à ce jeu-là, les Français ont été les moins performants. Guigonnat a ainsi débuté par deux fautes au couché, se retrouvant en milieu de peloton, avant d’en ajouter une autre au tir debout. Les Tricolores étaient déjà relégués à vingt secondes de la Norvège.

Les Bleus en difficulté sur le tir

Chevalier-Bouchet n’a pas fait beaucoup mieux que son coéquipier avec une faute au couché et une au debout, laissant encore échapper 25 secondes sur la tête de la course. À mi-relais, le mal était déjà fait pour les Bleus qui étaient au-delà du top 10. Si le deuxième passage des deux relayeurs français a été de bien meilleure facture, le podium était inaccessible avec un total de sept pioches. D’autant plus que ni Sebastian Samuelsson et Hanna Oeberg pour la Suède (4 pioches) ou Erik Lesser et Franziska Preuss pour l’Allemagne (4 pioches également) n’ont faibli pour redonner de l’espoir à la France.

Malgré un premier tir couché catastrophique avec six fautes et, donc, trois tours de pénalité, Lisa Vitozzi, épaulée par Lukas Hofer, est parvenue à ramener l’Italie à la cinquième place de cette course. L’Autriche, avec Simon Eder et Lisa Theresa Hauser, était une candidate potentielle au podium. Mais le tour de pénalité de l’Autrichienne sur son premier tir debout a réduit leurs chances à néant pour une huitième place finale. Loin de toutes ces considérations, la Norvège a bouclé un dimanche parfait et remporte le petit globe du relais mixte.

