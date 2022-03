Biathlon

VIDEO - Otepää - Tirs parfaits et dernier tour canon : QFM encore impérial sur le sprint

OTEPÄÄ - Encore une nouvelle victoire ce jeudi pour Quentin Fillon Maillet au terme d'un sprint très disputé. Le Français a signé un 10/10 très propre sur le pas de tir et le meilleur temps de ski pour s'offrir la victoire à Otepää en Estonie, devant Laegreid et Doll, et se rapprocher du gros globe de cristal. Revivez la course du Jurassien en vidéo.

00:02:11, il y a 24 minutes