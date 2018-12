Relais mixte simple : La France de Chevalier et Guigonnat au pied du podium pour la reprise

Ce duo avait remporté le deuxiième et dernier relais mixte simple de la saison dernière, Anaïs Chevalier et Antonin Guigonnat n'ont pu faire mieux que quatrièmes sur la première course de la nouvelle saison de Coupe du monde de biathlon. La faute à une trop grande imprécision au tir avec neuf pioches et même un tour de pénalité sur le deuxième relais de Guigonnat. La course a été remportée par le duo norvégien, Thekla Brun-Lie et Lars Hegle Birkeland devant l'Autriche (Lisa Theresa Hauser et Simon Eder) et l'Ukraine (Anastasiya Merkushyna et Artem Tyschenko).

Les Bleus tenteront de se rattraper à partir de 14h30 avec le relais mixte (Justine Braisaz, Anaïs Bescond, Simon Desthieux, Martin Fourcade) dont ils sont champions olympiques en titre.