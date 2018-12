Pas de retard à l’allumage pour Johannes Boe, en tête de la Coupe du monde après l'étape de Pokljuka

Johannes Boe, la force pas toujours tranquille. Avec un 17 sur 18 face aux cibles, une cinquantaine de secondes d'avance sur la concurrence et ses qualités de fondeur en prime : avant de tirer ses deux dernières balles, dimanche lors de la poursuite, le Norvégien semblait dans un fauteuil à Pokljuka. Quelques secondes plus tard, il s'élançait pour deux anneaux de pénalité et un dernier tour de folie. Le Norvégien a finalement eu le dernier mot, pour un dixième de seconde face à Quentin Fillon Maillet.

Cette victoire au forceps, et non écrasante, est un épilogue plutôt représentatif de sa semaine : sans tutoyer la perfection lors des trois premières courses de la saison, Johannes Boe quitte la Slovénie en solide leader de la Coupe du monde (156 points), profitant notamment du rarissime coup de mou de Martin Fourcade (11e du général, 77 points), dont il était le dauphin en 2017-2018. Il abordera la prochaine étape, à partir de vendredi à Hochfilzen (sprint), avec 33 points de marge sur l'Autrichien Simon Eder, 2e.

Vidéo - Boe l'emporte devant Fillon Maillet à la photo-finish au bout d'une poursuite haletante 02:55

Dominateur sur la piste

Quelques doutes pouvaient subsister sur l'état de forme de Johannes Boe, suite à une intersaison mouvementée (mariage, dos bloqué lors d'un stage en octobre). Il les a levés. Meilleur temps de ski lors de l'individuel mercredi, qu'il a achevé à la 7e place, et lors du sprint, qu'il a gagné, le Norvégien n'a été battu dans ce domaine que par Benedikt Doll dimanche, pour 4 secondes, alors qu'il a ouvert la marche pendant la grande majorité de la course. Il est bel et bien le meilleur sur la piste.

Dans le duel qui l'a opposé à Martin Fourcade la saison passée, l'arme de Johannes Boe était les skis, même si le Français, au top de sa forme, a énormément de répondant en la matière. Le Norvégien de 25 ans a démontré à Pokljuka que cet avantage pourrait devenir plus important encore cette année, même s'il est difficile de comparer les performances des deux biathlètes, tant celles de Fourcade ne traduisent pas la condition physique qu'il affichait il y a quelques jours, selon son staff.

Johannes Boe vainqueur de la poursuite à Pokljuka le 9 décembre 2018Getty Images

Aucun sans faute au tir

Carabine en main, en revanche, Johannes Boe n'a pas éclaboussé le circuit de sa classe, à Pokljuka. Il a tiré à 86%, soit dans ses standards (85% de moyenne en 2017-2018, 88% en 2016-2017, contre 90% les deux fois pour Fourcade). Il a raté trois balles lors des deux exercices à quatre tirs, une sur le sprint, et n'a donc pas encore de 100% à son actif. C'est à la fois un motif d'espoir pour ses adversaires, parce qu'il pourrait devenir injouable en passant un cap en matière de tir, et pour lui, qui peut se targuer d'avoir pris les commandes de la Coupe du monde tout en gardant une marge de progression.

C'est donc un Johannes Boe fidèle à lui-même qui a réussi son début de saison, cette semaine. Pas une version optimisée du biathlète le plus à-même de faire tomber Martin Fourcade de son piédestal, mais un sacré concurrent pour le Français, qui devra vite renouer avec le niveau qui est le sien depuis de nombreuses années pour répondre à son challenger. Un défi à la mesure du quintuple champion olympique.