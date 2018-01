Regardez la Coupe du Monde de Biathlon à Ruhpolding en direct et en intégralité sur Eurosport

A peine Oberhof terminé, les biathlètes enchaînent avec la 2ème étape allemande de la saison.

Comment regarder la Coupe du Monde de Biathlon ?

L'étape de Ruhpolding, comme toutes les étapes de la saison, est à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport et Eurosport Player avec François Schlotterer et Loïs Habert aux commentaires.

Voici le programme prévu ces 4 prochains jours:

Mercredi 10 janvier sur Eurosport 1

14h00 Individuelle Hommes

Jeudi 11 janvier Eurosport 1

14h00 Individuelle Dames

Vendredi 12 janvier Eurosport 1

14h00 Relais Hommes

Samedi 13 janvier Eurosport 1

14h00 Relais Dames

Dimanche 14 janvier