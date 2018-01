Regardez la Coupe du Monde de Biathlon en direct et en intégralité sur Eurosport

Dernière étape avant les Jeux, et donc dernière occasion de décrocher sa place dans l'équipe Olympique pour tous les biathlètes.

Chez les français, alors que Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigonnat et Simon Desthieux semblent assurés d'être du voyage, la 5ème place, celle du remplaçant, reste à prendre. Elle se jouera très probablement entre l' "ancien" Simon Fourcade, et le tout jeune Emilien Jacquelin.

Pour les françaises, la course aux Jeux est également ouverte et Julia Simon, de retour de sa blessure à Oberhof, pourrait accrocher une sélection où figureront probablement Anaïs Chevalier, Anaïs Bescond et Justine Braisaz.

Comment regarder la Coupe du Monde de Biathlon à Anterselva ?

L'étape de Coupe du Monde de Biathlon à Anterselva est à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Voici le programme:

Jeudi 18 janvier en direct sur Eurosport 1

14h30 Sprint Dames

Vendredi 19 janvier en direct sur Eurosport 1

14h30 Sprint Hommes

Samedi 20 janvier en direct sur Eurosport 1

13h15 Poursuite Dames

14h45 Poursuite Hommes

Dimanche 21 janvier

12h30 Mass Start Dames en direct sur Eurosport Player

14h45 Mass Start Hommes en direct sur Eurosport 1

17h45 Mass Start Dames en différé sur Eurosport 1