Martin Fourcade remporte l'individuel 20km, Johannes Boe 3e

Janvier réussit définitivement à Martin Fourcade. Mercredi, le Français a décroché sa quatrième victoire consécutive en remportant l'individuel 20km de Ruhpolding, la troisième en 2018. Impérial sur les skis, auteur d'un presque sans-faute au tir (19/20), Fourcade a survolé la course et devancé son rival Johannes Boe (3e), en dedans. Le sextuple tenant du titre en Coupe du monde décroche son 14e podium consécutif, un record.

Boe s'est montré, une fois n'est pas coutume, moins rapide sur les skis. Comme le Français, le Norvégien n'a réalisé qu'une seule erreur sur le dernier pas de tir. Mais il a franchi la ligne avec plus d'une minute de retard sur le leader du classement général, terminant même troisième derrière Ondrej Moravec, auteur d'un sans faute (20/20). Fourcade, victorieux cinq fois cette saison, est décidément intouchable.

Intouchable, Ole-Einar Bjoerndalen l'a été. Mais sa fin de carrière est plus difficile. Mis sous pression en vue de la qualification pour les JO d'hiver, la légende vivante du biathlon a sans doute compromis ses dernières chances. A 43 ans, le Norvégien, octuple médaillé d'or olympique et sacré champion du monde à 20 reprises, s'est classé au-delà de la 35e place et ne devrait pas être sélectionné pour participer à ses septièmes Jeux.