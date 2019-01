Les Bleues remportent le relais devant la Norvège et l'Allemagne

L'équipe de France féminine tient enfin son premier succès de la saison. Après une troisième place à Höchfilzen et une cinquième place à Oberhof, le relais tricolore, constitué de Julia Simon, Anaïs Bescond, Justine Braisaz et Anaïs Chevalier, a remporté ce samedi le relais 4x6km de Ruhpolding. Au terme d'une course parfaite sur les skis et très précise au tir (4 pioches seulement), les Françaises ont devancé la Norvège (+ 11''5) et à l'Allemagne (+ 23''4).

Plus d'infos à suivre...