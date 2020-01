La 80e de Fourcade, un doublé magistral et un beau tir groupé : Un sprint de rêve pour les Bleus

Avec quatre Tricolores dans le top 5, la France était au sommet à Ruhpolding (ALL), et Martin Fourcade a conforté son dossard jaune de leader de la coupe du monde. Grâce à un tir parfait (10/10), le Français a décroché, lors du sprint, la 80e victoire de sa carrière, devant son compatriote Quentin Fillon Maillet, lui aussi auteur d'un sans-faute (10/10, à 3"1). En l'absence de Johannes Boe, Benedikt Doll (10/10) s'est emparé de la dernière marche du podium, tandis que Simon Desthieux et Fabien Claude ont terminé ex aequo à la 5e place.

Plus d'infos à suivre...