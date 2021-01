C'est lors du deuxième relais de Julia Simon que la victoire française a pris forme. Arrivée sur le dernier debout en même temps que Tiril Eckhoff, Simon a pris le parti de tirer très vite pour perturber son adversaire. Une stratégie payante, puisqu'elle a non seulement réalisé le sans-faute, mais elle a en plus fait complètement craquer la Norvégienne, qui a écopé de trois tours de pénalité. Derrière, Emilien Jacquelin a parfaitement négocié son second relais pour s'imposer en solitaire, loin devant Sebastian Samuelsson et un Johannes Boe impressionnant sur les skis mais encore maladroit au tir.