L'équipe de France remporte le relais mixte à Soldier Hollow devant l'Allemagne et la Norvège

L’équipe de France ne pouvait pas mieux terminer son séjour à Soldier Hollow. Les Français, champions olympique en titre, ont remporté un nouveau relais mixte de Coupe du monde après leur succès à Pokljuca. Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Celia Aymonier et Anais Chevalier ont réalisé une course solide et devancent sur la ligne l’Allemagne et la Norvège.

Quentin Fillon Maillet avait parfaitement lancé l’équipe de France en signant un superbe 10/10 au tir. Deuxièmes derrière l'Allemagne au moment de passer le relais à Simon Desthieux (9/10) les Français ont ensuite continué à faire la course en tête avec la Norvège qui avait repris les commandes à mi course.

Boe impressionnant, Eckhoff craque complètement

Avec 26 secondes d’avance sur les tricolores, la bande de Johannes Boe encore impressionnant ce dimanche soir sur les skis et au tir (10/10), avait un petit matelas sur la concurrence. Mais la première relayeuse norvégienne, Tiril Eckhoff, a complètement craqué au tir debout et a fini par tourner sur l’anneau de pénalité laissant s’envoler la France vers la victoire finale.

Dans le même temps Celia Aymonier avait assuré avec un 9/10 avant de passer le dernier relais à Anais Chevalier, impériale sur les skis et qui n’a laissé aucune place au doute en faisant un sans faute sur le pas de tir. Chevalier a parfaitement conclu le beau travail de l’équipe de France et a devancé sur la ligne l’Allemagne (+13’’5) et la Norvège (+1’02’’02). Après la victoire le 2 décembre dernier à Pokljuka les Français confirment qu’ils sont bien les meilleurs dans cet exercice.