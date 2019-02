Quentin Fillon Maillet remporte la poursuite, Simon Desthieux 3e

La course parfaite ! Et pour la deuxième fois en deux jours, elle n'est pas l'oeuvre de Johannes Boe... Le Norvégien (4e), qui comme hier a craqué sur le pas de tir (15/20), n'a rien pu faire face à la partition magnifique offerte par Quentin Fillon Maillet. Auteur d'un 20 sur 20, et très rapide sur les skis, le Jurassien a signé dans l'Utah sa deuxième victoire en carrière après celle obtenue sur la mass start d'Anterselva il y a trois semaines. Cerise sur le gâteau pour le clan français avec un deuxième podium consécutif pour Simon Desthieux, troisième derrière Vetle Sjastad Christiansen.

Rien ne pouvait le perturber. Comme un grand, Quentin Fillon Maillet a passé la ligne d'arrivée de la poursuite de Soldier Hollow dans la peau du patron. Un rôle qu'il n'avait pas du tout l'habitude d'assumer avant sa victoire en Italie le 27 janvier dernier. Samedi, à Salt Lake City, il a réitéré la performance, avec les mêmes ingrédients. Tout du long, il est resté à distance de la tête, longtemps menée par Christiansen (2e, 25''9) et Desthieux (3e, +47''3) qui a confirmé sa superbe dynamique. Tout d'abord grâce à un tir parfait : avec le 20 sur 20 dans la poche, Fillon Maillet a finalement été le seul des sept premiers à faire le plein, et c'est grâce à son premier tir debout qu'il a pu prendre les commandes.

Vidéo - Fillon Maillet à la perfection : sa victoire en vidéo 01:34

Boe a perdu son tir

Mais la course, il l'a aussi gagnée sur les skis. Deuxième meilleur temps derrière Johannes Boe, lui concédant seulement 18 secondes, le Jurassien a su encore accélérer dans l'ultime boucle pour lâcher Christiansen et filer tout droit vers la deuxième victoire de sa carrière. Une chose est sûre désormais, Quentin Fillon Maillet s'est affirmé comme l'un des cadors du circuit. Et à moins de trois semaines des Championnats du monde d'Östersund (7 au 17 mars), Johannes Boe a sans doute trouvé un nouveau rival prêt à le faire tomber de son piédestal.

Le Norvégien, d'ailleurs, ne s'est clairement pas rassuré pour cette dernière course avant les Mondiaux. Toujours aussi impressionnant sur les skis ce week-end, il a fait preuve d'une incroyable et étonnante instabilité la carabine en joue. Déjà auteur de quatre fautes hier lors du sprint, il a encore raté cinq cibles dans un stade qui avait tant réussi à son illustre aîné, Ole Einar Bjørndalen, sacré champion olympique à quatre reprises ici-même il y a 17 ans.

Johannes Boe a montré ses limites du moment. S'il est toujours très bon d'être le meilleur sur la neige, une course de biathlon se gagne souvent sur le pas de tir. Le Norvégien a poussé cette théorie dans ses plus profonds retranchements depuis le début de l'hiver, lui qui s'est imposé à 12 reprises jusqu'ici. Mais c'était sans compter sur une concurrence qui n'a cessé de s'accroître ces dernières semaines. Que ce soit son compatriote Vetle Sjastad Christiansen, ou Quentin Fillon Maillet et Simon Desthieux, les prétendants de plus en nombreux à vouloir faire tomber du trône le leader incontesté de la Coupe du monde. D'autant plus qu'un certain Martin Fourcade fera son retour à Östersund…