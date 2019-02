Salt Lake City : Boe se rate sur le sprint, Christiansen et Desthieux en profitent

Qui aurait pu imaginer un tel craquage de l'ogre norvégien ? Alors que tout semblait en ordre pour assister à la 13e victoire de la saison de Johannes Boe, le leader de la Coupe du monde a complètement manqué son tir debout (quatre fautes) à l'occasion du sprint de Salt Lake City vendredi... Finalement, c'est son compatriote Vetle Sjastad Christiansen qui en a parfaitement profité pour signer son premier succès en carrière, devançant d'un rien Simon Desthieux (+1''3) et la surprise allemande, Roman Rees (22''4), dossard 75.

Vidéo - Un sans-faute et Christiansen a décroché sa première victoire en Coupe du monde 00:47

L'indigestion pour l'ogre norvégien

Il y a 17 ans, lors des Jeux Olympiques de Salt Lake City, cette piste de Soldier Hollow avait consacré celui qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand biathlète de l'histoire. C'est en effet ici dans l'Utah que le "Roi" Ole Einar Bjørndalen avait offert sa plus belle partition. Quatre courses pour quatre médailles d'or : il a marqué à jamais de son empreinte ce site devenu si spécial pour les Norvégiens. Mais ce jeudi soir, à l'occasion du septième sprint de la saison, l'ogre du biathlon actuel n'a pas réussi à rendre hommage à son illustre compatriote.

Pour la première fois cet hiver, Johannes Boe a littéralement craqué. Alors qu'il comptait déjà 38 secondes d'avance sur Benedikt Doll à plus de la moitié du tracé, le leader de la Coupe du monde, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, a lâché quatre balles sur cinq sur le tir debout !

Vidéo - L'incroyable craquage qui a coûté une nouvelle victoire à Johannes Boe 00:28

Résultat ? C'est la première fois de la saison qu'il ne monte pas sur le podium en sprint. Pour autant, Boe a été écœurant, comme d'habitude, sur les skis. Il s'est arraché comme jamais pour aller chercher une cinquième place miraculeuse à "seulement" 41 secondes de son compatriote, Vetle Sjastad Christiansen (10/10), qui signe ainsi son premier succès en carrière.

Desthieux enfin récompensé

Derrière, Simon Desthieux n'a pas démérité. Au contraire, pour une petite seconde et trois dixièmes, le Français a raté la victoire. Mais cette deuxième place, qu'il a été cherchée sur les skis (2e meilleur temps à 28" de Boe, NDLR], a prouvé à quel point le Belleysan avait bel et bien passé un cap. D'ailleurs, Desthieux, avec 262 points, fait son apparition sur le podium de la spécialité à deux points seulement d'Alexander Loginov complètement hors du coup aujourd'hui et (28e), mais loin derrière le Norvégien (394 pts).

Vidéo - Une faute au couché puis un 100% : Desthieux était tout proche du graal 01:03

Le clan tricolore, malgré l'absence de Martin Fourcade qui se prépare pour les Mondiaux d'Östersund (7 au 17 mars), a par ailleurs brillé comme à son habitude. Quentin Fillon Maillet (6e, +42''9) et Antonin Guigonnat (9e, +52''7) ont intégré le top 10 et pourront se mêler à la lutte pour le podium, demain, à l'occasion de la poursuite.