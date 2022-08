Il reste le roi de l'Europe. Ce samedi, à l'occasion des championnats d'Europe de BMX freestyle park qui se déroulent actuellement du côté de Munich en Allemagne, le Français Anthony Jeanjean (24 ans) a conservé son titre continental. Avec un score de 93,60 points, le Tricolore, qui avait également terminé en tête des qualifications de ce jeudi, devance le Britannique Kieran Reilly (92,10 pts) et le Croate Marin Rantes (88,80 pts).

Ad

Dès son premier run (89,70), le Français avait alors déjà pris les choses en main et la tête du concours. Avant de se lâcher encore plus lors du second, sans réelle opposition face à lui. Il s'agit de son troisième sacre sur la scène européenne, après donc 2021 mais également 2019.

BMX Freestyle Il avait prévenu la concurrence : Le superbe 1er run de Jeanjean en finale IL Y A UNE HEURE

Le Tricolore avait pris la septième position de cette même discipline, à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon, il y a un an. Ce samedi, les deux autres Français présents, à savoir Istvan Caillet (67) et Kevin Fabregue (60,20), terminent aux deux dernières places de cette même finale.

BMX Freestyle Le retour sensationnel de Matthias Dandois au FISE de Montpellier 01/06/2022 À 17:43