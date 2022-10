BMX

Coupe du Monde - 8e manche - Joris Daudet double la mise à Bogota

COUPE DU MONDE DE BMX - Déjà vainqueur samedi, Joris Daudet a doublé la mise dimanche en s'imposant à Bogota, pour le compte de la 8e manche de la Coupe du monde. Le Français, positionné à l'intérieur, a pris le meilleur départ pour ne plus lâcher la tête de la course. Il a devancé l'Australien Izaac Kennedy et l'Américain Cameron Wood.

00:01:34, il y a 44 minutes