BMX

Revivez en vidéo le run époustouflant de Pedro Ferreira au Red Bull Valparaiso Cerro Abajo

RED BULL VALPARAISO CERRO ABAJO - Attention les yeux. Si vous aimez l'adrénaline, les belles images et le VTT, vous allez être servi avec ce run sensationnel de Pedro Ferreira à Valparaiso Cerro Abajo, sur la plus grande descente urbaine de VTT. En un peu plus de 2'30, le local a bouclé le parcours avec une vitesse folle, naviguant entre les obstacles et sur des chemins parfois très étroits.

00:02:32, il y a une heure