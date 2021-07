BMX

VIDEO - Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Pas de médaille en BMX pour les Français

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Les Français tombent de haut en BMX. Aucun des trois Français en lice en finale du BMX course n'a décroché vendredi de médaille aux Jeux olympiques de Tokyo. Sylvain André et Romain Mahieu terminent quatrième et sixième. Tandis que Joris Daudet a chuté alors qu'il était en course pour la médaille de bronze.

