Une officialisation qu'elle attendait tant. La double championne olympique canadienne Kaillie Humphries est devenue citoyenne étatsunienne jeudi, ce qui lui permettra de concourir pour les Etats-Unis aux Jeux olympiques de Pékin.

Cette décision met fin à une longue saga au cours de laquelle l'actuelle championne du monde a tenté de rompre ses liens avec le Canada, son pays natal, afin de pouvoir représenter les Etats-Unis en bobsleigh aux Jeux olympiques d'hiver qui débutent dans neuf semaines (4-20 février).

"Je suis plus émue que je ne l'aurais cru, a déclaré Kaillie Humphries après un rendez-vous à San Diego concernant sa procédure de naturalisation. Même si vous croyez dans le succès de votre demande et que vous savez qu'elle répond aux prérequis, vous n'êtes jamais sûr (...) Quand elle est revenue et m'a dit : 'Oui, j'approuve votre demande de citoyenneté', c'est alors que c'est devenu réel."

"Un chemin cahoteux rempli de doutes et d'incertitudes"

Kaillie Humphries, qui a remporté trois médailles olympiques - dont deux en or donc -, a quitté la sélection canadienne après avoir porté plainte en 2018 pour harcèlement contre un entraîneur de l'équipe nationale.

La fédération de bobsleigh a accepté de laisser Kaillie Humphries partir, même si la justice canadienne, saisie par la championne, avait refusé de la forcer à le faire. Kaillie Humphries, qui vit en Californie avec une carte de résident, a concouru pour les États-Unis lors d'une épreuve de la Coupe du monde en Autriche le week-end dernier.

"Il a fallu de nombreuses années pour arriver à ce résultat. Un chemin cahoteux rempli de doutes et d'incertitudes sur si la décision serait prise avant les Jeux olympiques", a déclaré Humphries sur son compte Instagram.

