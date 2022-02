L'Allemand Francesco Friedrich, déjà sacré en bobsleigh à deux, a également remporté l'épreuve à quatre des JO 2022, réalisant comme en 2018 le doublé pour porter à neuf le nombre de titres remportés par son pays sur la piste de Yanqing, sur dix possibles. Friedrich a égalé avec quatre titres olympiques le record de son compatriote Andre Lange.

Il est aussi le quatrième pilote dans l'histoire après l'Américain Billy Fiske (1928, 1932), l'Est-Allemand Meinhard Nehmer (1976, 1980) et Andre Lange (2002, 2006) à s'imposer deux fois de suite dans la catégorie reine du bobsleigh. Friedrich peut désormais être considéré à 31 ans comme le meilleur pilote de l'histoire avec ses quatre titres olympiques, ses onze sacres planétaires (13 en incluant les titres par équipes), ses neuf victoires au classement général de la Coupe du monde et ses 65 succès sur le circuit mondial.

Neuf titres en dix épreuves pour le bob allemand à Pékin !

Déjà en tête après les deux premières manches, Friedrich et ses coéquipiers Thorsten Margis, Candy Bauer et Alexander Schüller ont devancé de 0"37 un autre équipage allemand piloté par Johannes Lochner et de 0"79 le Canada de Justin Kripps.

L'Allemagne a remporté neuf des dix épreuves disputées sur la piste de Yanqing en luge, skeleton et bobsleigh. Seul lui a échappé le titre en monobob, épreuve féminine qui a fait ses débuts olympiques en Pékin et qui a até remporté par l'Américaine Kaillie Humphries. Sur un total de 30 médailles attribuées dans les trois disciplines, l'Allemagne en a remporté 16 !

L'équipe française avec aux commandes Romain Heinrich a terminé à la 19e place après une dernière manche manquée dans les grandes largeurs et plusieurs places perdues. Les Bleus terminent à 14 médailles ces JO de Pékin.

