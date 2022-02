L'Allemagne confirme un peu plus sa domination sans partage dans les sports de glisse. Après la razzia réalisée sur les épreuves de luge , la délégation allemande est partie sur les mêmes bases en bobsleigh. Sur le bob à deux masculin, elle a même fait l'exploit de placer ses trois duos aux trois premières places de l'épreuve. Impressionnant.

C'est la paire composée de Francesco Friedrich et Thorsten Margis, championne olympique en titre, qui a empoché la médaille d'or avec un temps cumulé sur les quatre courses de 3"56'89, devant ses compatriotes Lochner/Bauer et Hafer/Sommer. Loins devant la concurrence, les Allemands ont tant impressionné sur leur pilotage que sur le matériel et les technologies utilisées. Du grand art sur les quatre courses.

Les Français 12es, la belle surprise monégasque

Si le duo du Comité olympique russe a un temps occupé la troisième place, la troisième paire allemande a rectifié le tir dès la troisième manche, pour assurer au pays trois nouvelles médailles dans ces Jeux de Pékin. Avec ces trois nouvelles médailles, les Allemands consolident encore un peu plus leur deuxième place au classement général des médailles, derrière la Norvège.

La paire française composée de Romain Heinrich et Dorian Hauterville a pour sa part tenu son rang, finissant tout de même à la douzième place. A noter la belle performance du bob monégasque, qui finit sixième, à six dixièmes de seconde d'une médaille.

