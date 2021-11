Boxe

Athlete Spotlight - De la désillusion de Tokyo à un deuxième sacre mondial : Sofiane Oumiha, les secrets d'un champion

ATHLETE SPOTLIGHT - Sofiane Oumiha a quitté Tokyo sonné, éliminé prématurément de la course au sacre olympique, alors qu'il rêvait d'or après conquis l'argent quatre ans plus tôt à Rio. Mais le boxeur français a affiché un tempérament de battant pour rebondir en décrochant son deuxième titre mondial quelques mois plus tard. Récit d'une réaction de champion.

