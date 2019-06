Opposé samedi à Tom Schwarz, Tyson Fury a hâte d'en découdre. "On est ici pour se battre, Tom s'est beaucoup entraîné, je me suis beaucoup entraîné, je suis vraiment impatient d'être samedi pour pouvoir lui botter les fesses", a déclaré Fury, habillé d'un costume sur lequel il a fait imprimer des photos de légendes de la boxe.

Fury : "Je suis né pour ce genre de combats"

"Je suis relax (...) C'est une super expérience d'être à Las Vegas au MGM Grand où tous les grands combats ont eu lieu et de voir sa tête sur des affiches géantes", a-t-il poursuivi.

Le Britannique, surnommé le "roi des gitans", n'est plus apparu sur un ring depuis décembre 2018 et son nul contre l'Américain Deontay Wilder, champion WBC de la catégorie-reine. Fury, 30 ans, est invaincu en 28 combats, avec 27 victoires, dont 19 par KO, pour un nul. Il espère avec une démonstration face à Schwarz accélérer les négociations pour un deuxième combat combat très attendu face à Wilder. "Je suis né pour ce genre de grands combats, mon combat contre Wilder n'a fait qu'accroître ma réputation aux Etats-Unis", a-t-il estimé.

Son adversaire, relativement inconnu et lui aussi invaincu (24 victoires, dont 16 avant la limite), croit qu'il peut devenir le premier à le battre. "C'est un rêve devenu réalité de me retrouver à Las Vegas, Tyson est un grand boxeur, mais je suis jeune, ambitieux et au sommet du classement mondial. Je n'ai rien à perdre", a estimé Schwarz (25 ans).