Selon Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, il faudra attendre au moins le mois d'octobre pour voir le détenteur des titres WBA-IBF-WBO en poids-lourds défendre ses ceintures.

Il faudra encore attendre avant de revoir Anthony Joshua sur un ring. Selon son promoteur, Eddie Hearn, le détenteur des titres WBA-IBF-WBO en poids-lourds ne pourra pas défendre ses ceintures avant octobre au mieux, en raison de la pandémie de Covid-19. Initialement, Joshua devait affronter le Bulgare Kubrat Pulev au Tottenham Hotspur Stadium le 20 juin, puis en juillet. Mais selon Hearn il va falloir encore décaler le combat de plusieurs mois, même s'il espère bien qu'il ait lieu avant la fin de l'année.

"Avec tout ce qui se passe et le fait qu'on n'a aucune idée de la date à laquelle on pourraorganiser l'évènement en public et avec quelle quantité de public, ce ne sera pas cet été", a déclaré Hearn au Daily Mail jeudi. "Je pense que ce sera dans une fenêtre qui va d'octobre à décembre. Le plus tôt sera le mieux parce que nous aimerions qu'il n'y ait pas une année entre ses deux combats", a-t-il ajouté alors que Joshua n'est plus monté sur un ring depuis sa victoire contre Andy Ruiz qui lui a permis de s'emparer des titres WBA, IBF et WBO en décembre en Arabie saoudite.

Un transfert du combat contre Pulev vers la monarchie du Golfe est une hypothèse envisagée, alors que Hearn a aussi révélé travailler à l'organisation de deux combats de réunification 100% anglais entre Joshua et son rival Tyson Fury, détenteur du titre WBC, alors que ce dernier doit normalement accorder une revanche à l'Américain Deontay Wilder.

