Konakbayev, rival de Rakhimov à la présidence de l'AIBA, autorisé à se présenter

L'AIBA avait rejeté la candidature de M. Konakbayev, vice-champion olympique en 1980 à Moscou sous les couleurs de l'URSS, en raison d'un retard dans la présentation d'une partie des soutiens des 20 fédérations nécessaires pour participer au scrutin. Dans un communiqué, le TAS, qui avait été saisi au début du mois par l'ancien boxeur kazakh, a estimé qu'il avait bien présenté les 20 soutiens "dans la limite de temps prévue" et qu'"en conclusion (...) Serik Konakbayev devait être autorisé à participer à l'élection pour le poste de président de l'AIBA".

En tant que seul candidat éligible, l'actuel président par intérim, l'homme d'affaires ouzbek Gafur Rakhimov, aurait pu donc être désigné sans vote. M. Konakbayev estime qu'il pouvait déposer une partie des candidatures le 24 septembre, car la date limite du 23 était "un dimanche, et donc un jour chômé". Le CIO a "gelé" ses relations avec l'AIBA, et avait refusé d'accorder une accréditation à M. Rakhimov, pour les Jeux olympiques de la Jeunesse qui se sont tenus au début du mois à Buenos Aires.

" Je n'ai jamais été impliqué dans des organisations criminelles transnationales "

Chose inhabituelle, la directrice en charge de l'éthique et de la conformité au CIO, la Française Pâquerette Girard Zappelli, a adressé le 31 août un courrier au controversé homme d'affaires ouzbek, lui intimant de ne pas se présenter à l'élection. Mme Girard Zappelli se référait dans son courrier à M. Rakhimov à "une décision du Trésor américain de vous considérer comme faisant partie, ou lié, à deux organisations criminelles transnationales".

"Je n'ai jamais été impliqué dans des organisations criminelles transnationales", s'était défendu M. Rakhimov, dans un entretien exclusif à l'AFP le 8 octobre. Dans le même temps, face au risque de voir la boxe retirée du programme des JO de Tokyo brandi par le CIO, 25 fédérations européennes de boxe demandent que l'AIBA "travaille avec le CIO pour trouver un accord afin de garantir la place de la boxe au sein de la famille olympique". Ces fédérations réclament également la publication d'un état des finances de l'AIBA et appellent lors du congrès des 2 et 3 novembre à Moscou à "un processus électoral juste et transparent, sous la supervision du CIO".