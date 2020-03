Le troisième combat des poids lourds entre le Britannique Tyson Fury, tenant du titre WBC, et l'Américain Deontay Wilder, prévu le 18 juillet à Las Vegas, a été reporté à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé un des promoteurs à ESPN. "Tout le monde doit prendre du recul. La boxe n'est pas isolée" face à la situation engendrée par le Covid-19 qui a mis à l'arrêt le sport mondial, a déclaré Bob Arum, patron de Top Rank, ajoutant "peut-être que le combat aura lieu début octobre".

"On ne pouvait pas garantir aux boxeurs que l'événement aurait lieu à cette date. Il aurait été impossible de les convaincre, ni nous-mêmes, a déclaré Arum. Où allaient-ils pouvoir s'entraîner pour ça ? Comment on aurait pu vendre des billets ? Cela n'avait aucun sens". "C'est absolument ridicule de dire que le combat a lieu alors que les Britanniques ne peuvent même pas venir y assister", a renchéri Bob Arum, évoquant les restrictions de voyage affectant à la fois les États-Unis et la Grande-Bretagne, tandis que les casinos de Las Vegas, dont le MGM Grand hôte du combat, sont fermés.

Vers un report début octobre ?

La Commission sportive de l'État du Nevada a elle interdit tous les sports de combat dans l'État, ce qui rendait les choses encore plus compliquées. Les fans de boxe attendront donc avant de revoir Fury et Wilder en découdre pour la troisième fois sur un ring, après deux premiers affrontements qui ont été la meilleure publicité pour les poids lourds. En décembre 2018, leur premier combat épique s'était soldé par un nul à Los Angeles, Wilder conservant alors sa ceinture.

Pour leur "rematch" il y a un mois, Fury a impressionné son monde en infligeant une correction doublée d'une leçon de boxe à l'Américain, dont le calvaire s'est arrêté au 7e round par décision arbitrale après jet de l'éponge. Sa première défaite en 44 combats.