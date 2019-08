Détenteur des titres WBA et WBO, l'Ukrainien de 31 ans (13 victoires, dont 10 par KO, 1 défaite) n'a pas d'égal sur la planète boxe, ébahie par sa fulgurante ascension. Champion olympique 2008 (plumes) et 2012 (légers) et véritable terreur dans les rangs amateurs, "The Matrix" n'a mis que trois ans pour se faire un nom chez les professionnels, en s'emparant de trois couronnes mondiales dans trois catégories différentes (plumes, super-plumes, légers), au bout de seulement 12 combats. Du jamais vu.

Le titre IBF en point de mire

Celui qui a été adoubé par la légende des lourds Mike Tyson, également surnommé le "Picasso" de la boxe, ne veut pourtant pas s'éterniser sur un ring, contrairement au Philippin Manny Pacquaio ou à l'Américain Floyd Mayweather, les références de ces dernières annnées. Promis, juré : en cas de conquête du titre WBC à l'O2 Arena samedi, il s'attaquera ensuite à celui de l'IBF, détenu par le Ghanéen Richard Commey, pour un combat de réunification avant éventuellement de raccrocher les gants.

"Je m'entraîne depuis que j'ai 4 ans, a expliqué cette semaine à la BBC ce stakhanoviste, capable de nager 10 km en pleine mer ou de résister durant 4 minutes 30 en apnée sous l'eau. Je suis né boxeur mais tout a une fin. Je veux pouvoir chasser et pêcher tous les jours. Mon but c'est d'avoir les 4 titres chez les légers. Après, je ne sais pas ce qui se passera."

"C'est l'un de mes rêves de voir mon nom associé à l'histoire de la boxe, a-t-il ajouté. C'est pourquoi j'ai commencé une carrière pro et que j'ai combattu pour une ceinture mondiale dès mon deuxième combat. Je fais tout pour laisser une trace".

Vasyl Lomachenko face à Anthony Crolla Getty Images

Campbell : "J'adore les défis"

Que peut espérer Campbell dans ces conditions ? L'Anglais âgé de 31 ans (20 victoires dont 16 par KO, 2 défaites), champion olympique en 2012 (coqs), évoluera certes devant son public mais un succès face à Lomachenko constituerait un énorme cataclysme, du même niveau que le revers cuisant concédé par Anthony Joshua contre Andy Ruiz chez les lourds.

Campbell n'a pas le pedigree pour résister à l'ogre ukrainien mais se dit pourtant persuadé de pouvoir renverser la montagne Lomachenko et de créer la sensation. "J'adore les défis, a-t-il déclaré. Pour être le meilleur, je dois battre le meilleur. Je suis prêt." Mais "Loma", dont la vitesse de déplacement est l'une des armes maîtresses, l'attend de pied ferme.