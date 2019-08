On connait désormais la date du prochain combat de Tyson Fury. Avant peut être de retrouver Wilder et selon ESPN, le Britannique devrait affronter le Suédois Otto Wallin à Las Vegas en septembre prochain. Wallin a 28 ans et est invaincu en 20 combats (12 KO).

A la mi-juin, lors de sa dernière apparition, Fury (30 ans), lui aussi invaincu chez les professionnels, s'était montré expéditif en battant l'Allemand Tom Schwarz dès la deuxième reprise. Il faisait alors son retour sur un ring sept mois après son spectaculaire duel face à l'Américain Deontay Wilder, champion WBC des lourds, qui s'était soldé par un nul.

Une revanche pourrait se tenir en 2020 entre les deux grands boxeurs. Fury, ancien champion WBA, WBO et IBF des lourds, a encore défié l'Américain après sa victoire de juin : "L'année prochaine, je vais partir à la chasse de Deontay Wilder pour aller chercher sa ceinture verte" de champion WBC, avait-il déclaré. "Il va y avoir un autre combat et après, ça sera au tour de Wilder", avait-il précisé.

Wilder (33 ans) a de son côté annoncé en mai qu'il allait affronter le Cubain Luis Ortiz d'ici la fin de l'année.