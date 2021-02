Il n'y aura pas de championnat du monde des lourds-légers, samedi, à Las Vegas. Le combat entre l'Américain Joe Smith Jr et le Russe Maxim a en effet été reporté suite à un test positif de Vlasov au Covid-19. " Je suis effondré par le report de mon combat pour le titre mondial ", a déclaré Vlasov. " J'ai suivi des protocoles stricts. J'ai fait des tests réguliers dont les résultats ont été négatifs, et je n'ai aucun symptôme ."

"Je me suis bien préparé. J'attends avec impatience la date de report du combat pour avoir enfin la possibilité de montrer mes compétences au plus haut niveau mondial", a ajouté le Russe de 34 ans (45 victoires, dont 26 avant la limite, 3 défaites). Agé de 31 ans, Joe Smith Jr (26 succès, dont 21 par KO, 3 défaites) attendra donc pour disputer son deuxième combat pour un titre mondial. Il avait perdu aux points, à l'unanimité des juges, contre le Russe Dmitry Bivol en mars 2019 pour le titre WBA. Un autre Russe invaincu, Artur Beterbiev, détient pour sa part les deux autres couronnes WBC et IBF des lourds-légers.