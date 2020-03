Bernard Hopkins et "Sugar" Shane Mosley, qui devaient être intronisés au Hall of Fame en juin, le seront finalement en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Les deux boxeurs américains devaient être honorés lors d'une cérémonie prévue du 11 au 14 juin 2020 à Canastota (New York). A la place, leur intronisation se fera en même temps que la cuvée 2021, du 10 au 13 juin 2021, a indiqué le Hall of Fame.

Bernard Hopkins (55 victoires dont 32 par KO, 8 défaites, 2 nuls) a régné sur les poids moyens pendant dix ans (1995-2005), au cours desquels il a réunifié les quatre ceintures dans cette catégorie. Après quoi, il est devenu par deux fois le champion du monde le plus âgé de l'histoire de la boxe chez les mi-lourds, d'abord à 46 ans puis à 48, conservant sa couronne jusqu'à 49 ans en 2014.

Mosley (49 victoires dont 41 par KO, 10 défaites, 1 nul) a lui été champion du monde dans trois catégories, poids léger, welter et super-welters en 1997 et 2004. La promotion 2020 comprend également le Mexicain Juan Manuel Marquez, ancien champion du monde des poids plume, super-plume et léger, et pour la première fois trois femmes. Christy Martin et Lucia Rijker seront intronisées dans la classe de l'ère moderne. Barbara Buttrick, 90 ans, pugiliste dans les années 50, le sera dans la classe pionnière. Quant aux intronisés de 2021, ils devraient être annoncés début décembre.