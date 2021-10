Reporté en juillet dernier en raison du test positif au coronavirus de Tyson Fury, ce troisième acte s'annonce bouillant entre l'Américain et le Britannique. Après un match nul lors du premier affrontement et une victoire du "Gypsy King" en 2020, place à la belle ce weekend entre Tyson Fury et Deontay Wilder pour la ceinture WBC des poids lourds.

A quelle heure et quel jour se disputera le combat Wilder vs Fury 3 ?

Le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder débutera à partir de 5h30, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021.

Sur quelle chaîne regarder le combat Wilder vs Fury 3 en France ?

Comme pour les deux précédents, le combat sera retransmis par le groupe Canal et sera à regarder sur Canal+ et MyCanal. La chaîne a d'ailleurs présenté un dispositif à partie de 3 heures du matin pour couvrir l'événement.

Ou se déroulera le combat Wilder vs Fury 3 ?

Après le Staples Center de Los Angeles et le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Tyson Fury et Deontay Wilder se disputeront "la belle" à la T-Mobile Arena, toujours à Las Vegas.

WBC Heavyweight Champion Tyson Fury (L) and Deontay Wilder (R) face-off during the press conference Crédit: Getty Images

