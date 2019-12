Jean Pascal conserve son titre de champion WBA des mi-lourds

Le Canado-Haïtien Jean Pascal a conservé, samedi au State Farm Arena d'Atlanta, son titre de champion WBA des mi-lourds, en battant le Suédois Badou Jack au terme d'un combat disputé et serré, décidé aux points. Le champion en titre a mieux commencé le combat, enchaînant sans arrêt les coups et infligeant un knockdown à son adversaire dès la quatrième reprise. Mais celui-ci a bien résisté, ne laissant pas Jean Pascal prendre l'avantage et lui infligeant même à son tour un knockdown à la douzième reprise.

Badou Jack exultait à la fin du combat, pensant l'emporter, mais les résultats des juges ont finalement donné Jean Pascal vainqueur (114-112 pour deux juges, 112-114 pour un). Sous les huées du State Farm Arena, Jean Pascal a remercié son adversaire, le qualifiant de "très bon boxeur". "Mais la boxe c'est comme ça, j'ai gagné", a-t-il ajouté. "Je croyais que j'avais gagné, mais j'ai peut-être tort", a réagi, visiblement agacé, Badou Jack, qui a demandé une "revanche". Jean Pascal, qui défendait pour la première fois son titre de champion WBA, mais aussi WBC argent, des mi-lourds, signe sa 35e victoire en 43 combats. De son côté, Badou Jack subit la troisième défaite de sa carrière (28 combats, 22 victoires).