Le président de la Fédération russe de boxe, Umar Kremlev, a appelé mercredi à de nouvelles élections au sein de la Fédération internationale (AIBA) pour "changer tout le système" et permettre la présence de l'organisation aux JO-2020 de Tokyo.

"Nous devons passer des mots aux actes (...), changer complètement tout le système, réélire toute la direction de l'AIBA", a déclaré Umar Kremlev dans un communiqué, assurant que son objectif "n'est pas de diriger l'AIBA mais d'aider à ranimer l'organisation". "J'appelle le comité exécutif de l'AIBA et toute la communauté de la boxe à agir : il faut prendre des décisions rapides et attentives. Nous devons écouter et accepter tous les commentaires du CIO", poursuit-il dans ce communiqué, appelant à entamer "les plus sérieuses réformes dès que possible".

Le Comité international olympique (CIO) a recommandé la semaine dernière de retirer l'organisation du tournoi de boxe des JO-2020 de Tokyo à l'AIBA, confrontée à de graves problèmes de gouvernance. Cette recommandation doit encore être formellement validée par la session du CIO réunie en juin à Lausanne, mais son adoption ne devrait être qu'une formalité.

L'AIBA, créée en 1946 sur les ruines de l'ancienne Fédération internationale de boxe (FIBA), deviendrait donc la première fédération internationale a être privée de l'organisation de son propre sport aux JO. "Nous ne devons pas permettre que ça arrive et pour cela, nous avons beaucoup de travail à faire", ajoute dans ce communiqué Umar Kremlev, qui a notamment réitéré sa proposition de payer les dettes de l'AIBA.

L'AIBA connaît régulièrement des situations de crise. Le Pakistanais Anwar Chowdhry, président de 1986 à 2006, avait été suspendu à vie en 2007 pour malversations financières. M. Chowdhry avait été battu en 2006 par le Taïwanais Ching Kuo Wu, lui-même contraint à la démission en novembre 2017. La crise avait franchi une nouvelle étape en décembre dernier avec la décision du CIO de geler l'organisation du tournoi de boxe à Tokyo, après l'élection à la tête de l'AIBA du controversé homme d'affaires ouzbek Gafur Rakhimov, qui a depuis démissionné.