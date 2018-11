"L'exhibition la mieux payée de l'histoire" : Mayweather confirme son combat face à Sakakibara

Floyd Mayweather va-t-il affronter Tenshin Nasukawa ? Selon son promoteur, la réponse est... oui ! "Le malentendu avec Floyd Mayweather est réglé. Il affrontera Tenshin Nasukawa le 31 décembre, pour le jour de l'an", a écrit le PDG de la société de promotion Rizin, Nobuyuki Sakakibara, sur son compte Instagram. "Je donnerai les détails lors d'une conférence à mon retour au Japon", poursuit Sakakibara en commentaire d'une photo datée de Los Angeles où il apparaît avec Mayweather.

" On va le faire "

Deux jours après l'annonce début novembre de son retour pour affronter le jeune kickboxeur japonais invaincu dans sa spécialité, Mayweather (41 ans) avait annulé ce duel improbable en assurant avoir été trompé par les organisateurs. Mais mercredi déjà, le site américain TMZ Sports avait annoncé que Mayweather, lui-même invaincu en boxe anglaise, semblait être une nouvelle fois revenu sur sa décision.

"On va le faire", a-t-il dit au site spécialisé dans les peoples. Mais il a répété que ce serait "un petit match exhibition" mais "sans coups de pied" : "on va faire quelques mouvements avec ce type pendant neuf minutes et ce sera, bien sûr, l'exhibition la mieux payée de l'histoire", a lancé le boxeur américain dans son style bien personnel. Sacré champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, il est resté invaincu durant toute sa carrière avec un bilan de 50 victoires, dont 27 avant la limite.

Il avait mis un terme à sa carrière en septembre 2015, avant de revenir pour un combat controversé et très rémunérateur contre la star des arts martiaux mixtes (MMA), Conor McGregor, en août 2017 à Las Vegas.