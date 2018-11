Nurmagomedov, champion MMA, attend Mayweather, légende de la boxe

C’est un feuilleton dont on ne voit toujours pas le bout et qui pourrait encore durer. Floyd Mayweather osera-t-il s’essayer au MMA ou Khabib Nurmagomedov imitera-t-il Conor McGregor en affrontant "Money" sur son terrain de jeu ? Telle est la question ces dernières semaines depuis que les deux combattants ont fait savoir leur volonté mutuelle de s’affronter. "Notre combat sera deux fois plus intéressant (que celui pour le titre UFC des légers contre l'Irlandais Conor McGregor). Deux combattants invaincus, ça sera intéressant de voir qui lequel des deux va tomber, ou reculer...", a déclaré le Daguestanais lors d'une conférence de presse à Moscou sans préciser pour autant la discipline.

"Je sais que certains médias et même des gars de mon équipe ne me donnent aucune chance contre lui (Mayweather, ndlr), ce qui me motive encore plus", a poursuivi celui qui a conservé son titre de champion des poids légers de l'UFC (la plus importante ligue professionnelle de MMA) laissant entendre ainsi qu’il serait prêt à affronter l’Américain en boxe anglaise.

Toujours aucun dialogue entre Nurmagomedov et McGregor

En attendant désormais la réaction de ce dernier, Khabib Nurmagomedov est revenu sur ses relations avec l'Irlandais Conor McGregor qu’il avait battu le 6 octobre dernier. Leur combat s'était terminé par des incidents et une bagarre générale à Las Vegas (Nevada). "Il n'y a pas eu de dialogue. D'habitude je communique normalement, vous l'avez vu, mais lui, il a peut-être perdu sa langue, ou bien quelque chose d'autre, mais il n'a pas du tout voulu me parler", a-t-il déclaré. "Après le combat, on s'est pas vu. A quoi bon ?", a poursuivi le combattant originaire de la république russe du Daguestan.

Surnommé "Money" pour son immense fortune amassée sur les rings, Mayweather est resté invaincu durant toute sa carrière avec un bilan de 50 victoires, dont 27 avant la limite. Sacré champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, il avait mis un terme à sa carrière en septembre 2015, avant de revenir pour un combat controversé et très rémunérateur contre... Conor McGregor, en août 2017 à Las Vegas.