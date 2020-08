David Benavidez, déchu de sa ceinture WBC des poids super-moyens dès vendredi en raison d'un poids trop important, a remporté son match samedi à Uncasville, dans le Connecticut. Il a très nettement dominé Alexis Angulo.

Il a perdu sa ceinture, mais pas son match. L'Américain David Benavidez, pourtant déchu de son titre WBC des poids super-moyens à la pesée la veille, a facilement battu Alexis Angulo par K.O. technique au 10e round, après que l'entraîneur du Colombien a jeté l'éponge, samedi à Uncasville (Connecticut). A la pesée vendredi, Benavidez avait affiché un poids de 77,45 kg, soit 1,2 kg au-dessus de la limite pour cette catégorie (76,2 kg). Angulo avait lui fait pencher la balance à 75,97 kg.

Et conformément au règlement, Benivadez ne pouvait conserver sa ceinture en cas de victoire, au contraire de son adversaire qui pouvait la lui ravir. Ce qui ne l'a pas empêché de rester invaincu en remportant son 23e combat, le 20e avant la limite.

290 touches à 51 !

Après cinq premiers rounds assez équilibrés, Benavidez a commencé à prendre le dessus, en variant ses coups et touchant de plus en plus son adversaire avec des uppercuts et des crochets du gauche. Voyant qu'Angulo accusait une grande fatigue à la 10e reprise, Benavidez a encore accéléré la cadence, jusqu'à ce que l'entraîneur du Colombien arrête les frais.

Symbole de la domination de l'Américain, il a touché 290 fois Angulo, qui lui a fait mouche seulement 51 fois. Une victoire nette, mais qui ne constituera pas une défense de titre victorieuse pour Benavidez, qui avait déjà été destitué de sa ceinture WBC le 3 octobre 2018 après un contrôle positif à la cocaïne.

