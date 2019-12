Suspension provisoire levée pour le boxeur britannique Dillian Whyte

La World Boxing Council a révélé la nouvelle par l'intermédiaire d'un communiqué. Après enquête, "incluant collecte d'informations et consultation de deux experts indépendants de la WBC, l'agence britannique antidopage a conclu qu'il n'y avait pas de preuve suffisante confirmant que M. Whyte avait ingéré une substance interdite dans le but d'améliorer ses performances, a-t-elle noté. La WBC lève la suspension provisoire et confirme le rétablissement de M. Whyte dans son statut de champion du monde des poids lourds WBC par intérim."

Dillian Whyte, 31 ans, avait été contrôlé positif trois jours avant son combat contre le Colombien Oscar Rivas, le 20 juillet à Londres, mais avait tout de même été autorisé à combattre dans l'attente de la fin de la procédure antidopage. Whyte s'était imposé à la suite d'une décision unanime des juges. Ce succès faisait de lui le challenger numéro 1 pour affronter l'Américain Deontay Wilder, détenteur de la ceinture mondiale WBC des lourds.

La WBC a indiqué que Whyte redeviendrait le challenger numéro 1 de la division après le deuxième combat opposant Wilder au Britannique Tyson Fury le 22 février à Las Vegas. Whyte doit combattre à ce titre "d'ici février 2021", a précisé la WBC. Les ceintures mondiales IBF, WBA et WBO des lourds sont quant à elle revenues dans l'escarcelle du Britannique Anthony Joshua qui a pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz aux points samedi à Diriya, en Arabie saoudite.