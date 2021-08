Décidément, Mourad Aliev ne gardera pas un bon souvenir de cette quinzaine olympique. Dimanche, le boxeur a passé une journée cauchemardesque, après avoir été disqualifié pour un coup de tête porté à son adversaire. Depuis, Aliev, accompagné par le CNOSF et la fédération française de boxe, ne cesse de contester cette décision arbitrale. Il a même saisi le Tribunal arbitral du sport pour demander "l'annulation" de cette disqualification, et "l'autorisation de reprendre le combat depuis le début du deuxième round, avec un arbitre et des juges différents".

Mais le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté la demande du boxeur français, a-t-on appris par un communiqué du CNOSF relayé par RMC Sport. "Le Tribunal Arbitral du Sport a rejeté ce jour la demande de révision de disqualification du boxeur français Mourad Aliev, adressée par le Comité National Olympique et Sportif Français et la Fédération Française de Boxe, le 02 août dernier. Dans leur courrier, le CNOSF et la FF Boxe contestaient en effet cette disqualification dans la mesure où l’arbitre du combat n’avait pas respecté la procédure de sanction prévue au règlement", précise le communiqué.

