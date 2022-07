Breakdance

Breakdance - Où et comment se préparent-ils ? Les breakdancers français veulent briller à Paris en 2024

POWER OF SPORT - Depuis l'annonce de l'arrivée du Breakdance aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les breakdancers tricolores se préparent pour briller dans deux ans. Comment se préparent-ils ? Et où ? Retrouvez le documentaire Breaking Life, lundi 1er août, à 17h sur Eurosport 2 et Eurosport.fr.

00:03:46, il y a 31 minutes