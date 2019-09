Cocorico ! Avec un parcours sans faute en 90 secondes et 84 centièmes, Cédric Joly s'est paré d'or à l'occasion du slalom des championnats du monde de canoë monoplace, samedi en Espagne. Le Français a devancé l'Espagnol Ander Elosegi de 51 centièmes (91''35) et le Slovène Luka Bozic de 1''08 (91''92). Deux autres Tricolores s'étaient hissés dans cette finale mondiale : Denis Gargaud, champion olympique en titre et seulement 5e (94''28), et Martin Thomas, 8e (97''41).

"Ça a été une course incroyable, je n'ai jamais eu un tel public. J'ai connu une saison compliquée, et lorsque je me suis qualifié pour la finale (grâce à sa 5e place en demi-finale samedi matin, NDLR) j'ai pleuré. C'est juste du bonheur", a commenté le nouveau champion du monde, ému aux larmes. Le natif de Sarlat-la-Canéda (Dordogne), qui a étudié à Sciences-Po Rennes, n'a toutefois pas assuré son billet pour les JO 2020 à Tokyo, en raison de la très grosse concurrence interne en France, car il n'y a qu'un seul représentant par pays aux Jeux.

La bataille pour la qualification olympique fait rage

Pour la sélection pour Tokyo, la fédération française a mis en place un processus prenant en compte les deux meilleurs résultats sur les trois étapes de coupe du monde en 2019, ainsi que les Mondiaux pour établir un classement national. Thomas, qui a été le plus régulier sur ces quatre compétitions, n'a terminé que troisième Français à La Seu d'Urgell. Pour Denis Gargaud, la défense de son titre olympique s'annonce compliquée, lui qui a connu comme Joly un début de saison saison compliquée. La décision de la fédération est attendue après les Mondiaux, mais si elle estime qu'aucun des trois céistes ne se détache, elle se réserve le droit de prolonger le processus de qualification.

Le C1 est l'une des grandes spécialités françaises puisque depuis 1992, un Français est toujours monté sur le podium aux JO, mise à part l'édition 2008 à Pékin, avec notamment le triple champion olympique Tony Estanguet (2000, 2004, 2012), présent en Espagne et qui a félicité Cédric Joly dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Chez les dames en kayak monoplace, aucune Française n'a pris part à la finale, la 12e place de Camille Prigent assurant toutefois le quota olympique pour ce bateau à la France.