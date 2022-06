Canoë/kayak slalom

Coupe du monde de canoë-kayak - Gestin : "Je ne peux pas y croire, ce n'était clairement pas parfait dans l'eau !"

COUPE DU MONDE CANOË-KAYAK - Vainqueur de sa première épreuve en Coupe du monde ce week-end à Cracovie, Nicolas Gestin était plutôt surpris, mais surtout ravi à l'issue de la course. S'il a déjà "rempli quelques-uns de ses objectifs cette saison", le céiste français en veut plus et a déjà le regard tournant vers la suite de la Coupe du monde.

00:01:22, il y a une heure