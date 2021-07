Tokyo 2020

C’est l'un des rares rayons de soleil de cette journée olympique côté tricolore. Après la désillusion Teddy Riner, l’élimination des épéistes français et le fiasco des Bleus en BMX, tous les espoirs de la délégation française reposent ce vendredi sur la judokate Romane Dicko et... Boris Neveu. Le kayakiste français de 35 ans s’est qualifié en finale du slalom en signant le 2e temps de la demi-finale.

Parti très vite, il est monté en puissance tout au long de la course, conservant un bon rythme et prenant à chaque fois les bonnes trajectoires. Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, le champion du monde 2014 visera, à minima, une médaille, dès 9h durant la finale, et tentera de décrocher l’or pour offrir à la délégation tricolore le premier rayon de soleil de cette drôle de journée.

